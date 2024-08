Seveso, Bosco delle Querce: da oggi apre un’area giochi inclusiva

E’ il luogo simbolo di Seveso, e, da oggi, sarà ancora più inclusivo. Il Bosco delle Querce, l’area ambientale di pregio ricavata dopo il disastro della diossina del 10 luglio 1976 in quella che era la ex Zona A, ovvero la porzione di territorio più inquinata della Brianza, ora è stata arricchita dalla presenza di un’area giochi inclusiva. E’ stata collocata alle spalle del centro visite (più facilmente raggiungibile con ingresso da via Negri) in una zona ombreggiata. Va a sostituire la vecchia struttura ormai invecchiata e non più utilizzabile in sicurezza dai bambini.

A dimostrare quanto l’amministrazione tenga a questo intervento, c’è anche l’atto formale: la nuova struttura sarà ufficialmente aperta oggi, martedì 6 agosto alle 18.30, ma è prevista una inaugurazione all’inizio del mese di settembre. “Avevamo fatto una promessa – commenta il sindaco Alessia Borroni – e l’abbiamo mantenuta: ridare ai bambini un’area dove giocare in totale sicurezza immersi nel nostro Bosco delle Querce. E’ vero, l’attesa è stata lunga, ma sono sicura che ne è valsa la pena. Questo spazio magico è stato progettato con l’obiettivo di offrire a tutti i bambini, indipendentemente dalle loro abilità, la possibilità di giocare e divertirsi in un ambiente sicuro e accogliente. Invitiamo famiglie e tutti a venire a scoprire questo luogo incantevole, dove le risate dei bambini si fondono con il canto degli uccelli, creando un’atmosfera di gioia e comunità”. Il costo complessivo, circa 100mila euro, è stato sostenuto da Regione Lombardia.

Il risultato finale, quello che da oggi potranno scoprire tutti i bambini con le loro famiglie, è quello di un grande gioco tematico inclusivo, accessibile anche con sedia a rotelle composto da una lunga rampa d’accesso, diversi ponticelli e rampette di collegamento, una casetta da gioco con tetto a capanna, lavagna con cornice in legno, rete-amaca orizzontale, tre torrette, uno scivolo, casetta a forma di fungo, carrucola per gioco a sabbia, piccole sculture decorative a tema animale. Nell’area ci sono anche un’altalena a due posti e una altalena a cesto oltre a una panca di legno. Tutta la struttura è stata posata su una pavimentazione antitrauma per la maggiori sicurezza dei piccoli fruitori, ed è stata realizzata con materiali naturali di pregio e particolarmente robusti (resistono agli insetti, all’acqua, ma anche ai tagli) che ben si armonizzano con la ricchezza ambientale del Bosco delle Querce.