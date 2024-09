Vimercate, il sindaco Cereda: «La nuova viabilità a Velasca entro massimo sei mesi»

Le modifiche alla viabilità di Velasca saranno realtà tra quattro massimo sei mesi.Dopo la riunione con la consulta di frazione di martedì 3 settembre a confermare l’avanzamento del progetto è stato il sindaco Francesco Cereda. “Il piano andrà avanti con i cambiamenti che abbiamo comunicato e si concretizzerà tra la fine dell’anno e l’inizio del 2025 – ha detto il primo cittadino -. Questo perché serve tempo per sistemare la rotonda tra via Kennedy e via Velasca e per il posizionamento dei dossi, comunque attueremo la zona a 30 chilometri orari”.

Vimercate, Cereda, il progetto e le critiche dei residenti

Risposta chiara per l’amministrazione di Palazzo Trotti, dopo il dibattito in sala di settimana scorsa con i residenti della frazione. La nuova viabilità prevede tre sensi unici in senso orario tra via Ungaretti, via Rosa e via Velasca (proprio nella porzione tra via Kennedy e via Rosa), mentre via Kennedy manterrà il doppio senso.

Allo stesso tempo sarà creata una ciclabile in via Velasca e alcuni parcheggi oltre alla regolarizzazione della sosta su entrambi i lati di via Ungaretti con anche delle piccole chicane per rallentare i veicoli. Gli abitanti sono perplessi e critici di fronte a questo provvedimento temendo di impiegare più tempo a percorrere le strade del centro dove sarà imposto il limite a 30 chilometri orari. Stessa operazione già diventata realtà sia nel centro di Vimercate, che nelle frazioni di Ruginello e Oreno. Prossimamente partirà il cantiere a Velasca e poi scatterà la sperimentazione per un anno, in attesa di capire come sarà l’andamento del traffico locale, considerato anche i possibili lavori della Tratta C di Pedemontana.