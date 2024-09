È scattata l’ora della Pedemontana, partendo naturalmente dalla lunga attività di bonifica che precederà l’inizio vero e proprio del cantiere. Soprattutto la controversa attività di bonifica, quella che ha causato tanta preoccupazione e che ha visto insorgere i comitati. Qui, da parte di molti, non c’è soltanto la volontà di fermare l’opera per un discorso di salvaguardia dell’ambiente: c’è sullo sfondo il tema della diossina visto che si va a toccare le aree limitrofe alla superstrada Milano-Meda, che a tutt’oggi risultano ancora contaminate da diossina.

Nella giornata di mercoledì il Comune ha pubblicato sul suo sito l’autorizzazione in deroga ai valori limiti di immissione sonora per poter consentire l’attività di bonifica ambientale e, insieme, anche quella da ordigni bellici. Per un’opera considerata strategica a livello nazionale, anche il trattamento è di pari livello: le operazioni di cantiere potranno superare i limiti di legge 7 giorni su 7, ventiquattr’ore al giorno, da qui fino alla fine dell’anno.

Pedemontana, via libera di Meda alla bonifica: la deroga sui rumori

Ovviamente, qualora non dovesse bastare, è già pronta una proroga per garantire la conclusione dell’intervento. Pedelombarda Nuova, chiedendo al Comune questa deroga, ha allegato anche la relazione di impatto acustico redatta da un tecnico specializzato. Il professionista spiega che le emissioni sono dovute all’utilizzo di macchinari, come nei cantieri edili, tutti certificati. In occasione delle fasi connesse con gli scavi le emissioni sonore possono risultare “particolarmente intense, anche se di durata contenuta entro gli orari di operatività indicati nella relazione, e superare i valori limite della zonizzazione acustica del territorio comunale“.

Pedemontana, via libera di Meda alla bonifica dalla diossina: fine entro dicembre

Da parte sua l’architetto Massimiliano Belletti, dirigente comunale dell’area Infrastrutture e gestione del territorio, ha rilasciato l’autorizzazione a lavorare in deroga, raccomandando “per quanto possibile di limitare le lavorazioni più impattanti a livello acustico, soprattutto in corrispondenza degli edifici individuati come recettori più prossimi, ai giorni infrasettimanali non festivi e, per eventuali casi eccezionali di estreme necessità di cantiere di consentire le lavorazioni anche il sabato e la domenica ed in giorni festivi previa motivata comunicazione” al Comune.

In ogni caso si parte. Dopo tutte le polemiche che hanno caratterizzato quest’opera, in zona anche per il discorso diossina, ora c’è il via ufficiale. Secondo il cronoprogramma il momento di scavo dovrebbe risultatare limitato in questi mesi e tutto dovrebbe finire entro dicembre. Da gennaio, salvo imprevisti, al via i lavori per realizzare la tratta B2 (da Lentate fino a Cesano Maderno) dell’autostrada.