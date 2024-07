Lesmo chiede a Pedemontana di spostare il cantiere vicino all’Iperal

Il Comune di Lesmo aspetta e spera di spostare il cantiere di Pedemontana. Giovedì 18 luglio in Provincia si è tenuto un incontro tra le diverse amministrazioni interessate dal passaggio della Tratta C e i vertici di Apl per parlare di viabilità alternativa e l’inizio dei lavori per realizzare la sezione dell’autostrada. Per quanto riguarda le esigenze lesmesi la sindaca Sara Dossola ha spiegato che “abbiamo chiesto ad Apl di allocare il cantiere non di fronte alla scuola materna di Peregallo, ma lungo la via Marconi nei campi di fianco a Iperal. Attendiamo una loro risposta fiduciosi per impattare il meno possibile sul territorio”

Lesmo attesa la risposta da Apl, ma quando partono i cantieri?

Nelle prossime settimane potrebbe arrivare il responso da parte dei tecnici di Pedemontana. Intanto Lesmo insieme ai Comuni limitrofi potrebbe aprire un tavolo di confronto per capire come i cantieri peseranno sulla viabilità locale. D’altronde i Comuni della zona interessati dall’infrastruttura sono diversi come: Macherio, Biassono, Arcore, Usmate, Vimercate e chiaramente Lesmo. Resta da capire quando scatteranno effettivamente i lavori voci di corridoio parlano di settembre, ma c’è chi è pronto a sostenere che qualche movimento ci sarà tra gennaio e febbraio 2025, tenuto conto che ci vogliono circa 1000 giorni di lavori l’apertura delle Tratte B2 e C potrebbero slittare dopo le Olimpiadi invernali 2026. Uno degli obiettivi che si erano posti Apl e Regione Lombardia.