Parco di Monza: al Mirabellino i fondi di Fai e Intesa Sanpaolo grazie ai “Luoghi del cuore”

Villa Mirabellino riceverà 24mila euro da Fai ed Intesa Sanpaolo. È il risultato raggiunto per essersi posizionata alla decima posizione tra i “Luoghi del cuore del Fai”.

Parco di Monza: fondi al Mirabellino, record di firme online e su carta

Sono state 17.993 le firme raccolte dal Fai di Monza e Brianza a sostegno della Villa del parco appartenuta al cardinal Durini. Un risultato record ottenuto con firme raccolte online, ma soprattutto su carta, che ha acceso i riflettori sul futuro dell’edificio che non è inserito nel piano dei lavori stabiliti dall’accordo di programma da 55 milioni di euro, se non nella terza fase, non ancora finanziata.

Parco di Monza: fondi al Mirabellino, il progetto per il Belvedere ottocentesco

Fai ed Intesa Sanpaolo hanno annunciato mercoledì, l’avvio dell’XI edizione del censimento “I luoghi del cuore” e al contempo i 23 luoghi scelti dai cittadini nel 2023 che riceveranno un finanziamento.

Tra questi in Lombardia proprio Villa Mirabellino nel parco della Reggia a Monza. Con i fondi ottenuti si procederà alla ricostruzione del Belvedere ottocentesco: un primissimo intervento, che vuole rappresentare un preambolo al futuro recupero di Villa Mirabellino.

Si interverrà dunque su un elemento dell’impianto storico del giardino della residenza, anche con l’obiettivo di far conoscere il suo significato originario: luogo di svago, di riposo, di amicizia e di apertura al bello.

Parco di Monza: fondi al Mirabellino, la “vaga collinetta”

In particolare, verrà ricreata la “vaga collinetta” piantumata con liriodendri, nella porzione di giardino rivolta verso il Viale dei Carpini e Villa Mirabello, di cui il Mirabellino rappresenta il contraltare architettonico. La Villa fu edificata nel 1776 dall’architetto Giulio Galliori, architetto della Fabbrica del Duomo, su committenza del cardinale Angelo Maria Durini, come dependance per ospitare gli invitati del suo circolo letterario a Villa Mirabello, al cui giardino si collega visivamente, con un cannocchiale prospettico