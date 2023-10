Paderno Dugnano: accordo con la Finanza per tutela dei fondi Pnrr

Come salvaguardare i fondi stanziati per il Pnrr? Una risposta può arrivare da intese tra le amministrazioni locali e le autorità preposte al controllo e alla verifica attuativa. Il Comune di Paderno Dugnano decide di sottoscrivere un accordo con la Guardia di Finanza. Il Comune e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno sottoscritto un protocollo di intesa a salvaguardia delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr e dei programmi co-finanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.

Paderno Dugnano: firmato dal sindaco Casati e dal comandante Mazzotta

Il sindaco padernese Ezio Casati ha sottoscritto un accordo con il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Milano il Generale di Brigata Francesco Mazzotta, con lo scopo di instaurare una reciproca collaborazione e quindi operare in sinergia per garantire l’uso lecito delle risorse che sono in atterraggio a Paderno Dugnano, per realizzare azioni e interventi previsti dalle missioni del Pnrr.

In base al documento sottoscritto, il Comune si impegna nel prossimo triennio a fornire alla Guardia di Finanza informazioni sulla insorgenza di possibili irregolarità, di cui sia venuto a conoscenza in qualità di soggetto realizzatore dei progetti e a mettere a disposizione del Corpo della Gdf dati ed informazioni utili a prevenire o reprimere ogni possibile condotta illecita in itinere. Al pari di altri Comuni della Lombardia e d’Italia, Paderno Dugnano la città attraversata e interessata da tante azioni per la legalità attuate nel recente passato, sottoscrive una intesa di garanzia con le Fiamme Gialle che hanno da sempre un ruolo specifico di controllo e supervisione sui reati finanziari e in materia economica.