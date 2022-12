Contrasto agli illeciti sui fondi Pnrr, a Monza più organico alla Guardia di Finanza

Nuovi ispettori e finanzieri a potenziare l’organico del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza e Brianza. In particolare il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, reparto specialistico del Corpo istituito in provincia circa tre anni fa per un ulteriore salto qualitativo delle investigazioni di più alto spessore e ora orientate anche ad attività di prevenzione e contrasto anche ad eventuali fenomeni illeciti collegati agli ingenti finanziamenti provenienti dal PNRR.

Il colonnello Querqui, a destra, con il nuovo comandante regionale, il generale Cuzzocrea

Monza, l’apprezzamento del nuovo comandante regionale in visita

Impegno e professionalità quelli espressi dalle donne e dagli uomini guidati dal colonnello Maurizio Querqui, per i quali il generale di divisione Leandro Cuzzocrea, nuovo comandante regionale Lombardia della Guardia di Finanza, in visita martedì 6 dicembre alla sede di piazza Diaz del Comando Provinciale di Monza, ha espresso apprezzamento. Ricevuto dal comandante provinciale Querqui, Cuzzocrea ha incontrato i Comandanti dei Reparti e una rappresentanza del personale in servizio in tutta la provincia, prendendo così contezza della situazione del Comando dal punto di vista organizzativo, logistico e operativo.

Monza, nuove leve uscite dai corsi di formazione

In particolare il comandante regionale ha apprezzato l’attività di prevenzione e repressione operata sul territorio dalle Fiamme gialle delle diverse forme di illegalità di matrice economica e finanziaria, e ha invitato a una azione sempre più incisiva anche alla luce della recente assegnazione di diversi neo ispettori e finanzieri in uscita dai corsi di formazione svolti presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila e la Legione Allievi di Bari, che hanno ulteriormente potenziato i Reparti alla sede di Monza.

Monza, il generale Cuzzocrea ha incontrato il prefetto e il procuratore capo

Accompagnato dal comandante provinciale, il generale Cuzzocrea, nel corso della giornata, è stato ricevuto dal Prefetto di Monza e della Brianza Patrizia Palmisani e dal Procuratore della Repubblica di Monza, Claudio Gittardi, con i quali si è confrontato su tematiche istituzionali e di carattere operativo inerenti l’impegno delle Fiamme gialle sul territorio provinciale a tutela della legalità, dell’economia sana e della leale concorrenza del mercato. Il generale ha assicurato il massimo sforzo e la piena collaborazione della Guardia di Finanza nello svolgimento della propria missione istituzionale.