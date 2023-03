Omicidio Simone Stucchi: condannati i due esecutori

Sono stati condannati a 8 anni e 8 mesi e a 7 anni e 8 mesi dal Tribunale per i Minorenni di Milano i due giovani di 18 e 16 anni accusati di aver ucciso Simone Stucchi, 22 anni di Vimercate, durante una rissa a Pessano con Bornago (Milano). Altri giovani coinvolti sono già stati condannati in abbreviato o in attesa di giudizio.

Omicidio Simone Stucchi: i fatti risalgono a settembre 2021

Era successo nel settembre 2021: Simone Stucchi era stato ferito con una coltellata all’addome ed era morto dopo il ricovero in ospedale. All’epoca dei fatti entrambi i condannati erano minorenni.

La rissa era avvenuta fra due gruppi di ragazzi che si erano dati appuntamento a Pessano con Bornago per un regolamento di conti. Una banda del posto e un’altra, invece, arrivata da Vimercate.

Omicidio Simone Stucchi: presente alla rissa per cercare una mediazione

Al centro della disputa una piccola partita di droga, a quanto pare pagata con banconote false. Simone Stucchi era presente per cercare una mediazione tra le bande, ma finì a terra sanguinante.