Limbiate: famiglia abusiva in appartamento, la denuncia è di Aler

Appartamento Aler di Limbiate occupato abusivamente: la Polizia locale guidata dal comandante Pasquale Tardi, allertata dall’Azienda stessa, interviene e procede una settimana soltato dopo un caso simile. L’episodio si è registrato lunedì 22 aprile. Secondo quanto riferito dal comando limbiatese, gli accertamenti hanno portato all’identificazione di un nucleo familiare composto da 4 persone, stranieri regolari sul territorio, che occupava abusivamente un appartamento.

Limbiate: famiglia abusiva in appartamento, in aprile anche dieci persone extracomunitarie e multa di 10mila euro al proprietario

A seguito di denuncia querela di parte, presentata dal legale rappresentante del proprietario dell’appartamento, le 4 persone sono state deferite all’autorità giudiziaria. La Polizia locale è in attesa dei risvolti da parte della Procura alla quale sono in capo gli ulteriori accertamenti e le successive procedure previste dalla legge.

Se è vero che non esistono numero ufficiali su quanti siano gli immobili in Italia occupati abusivamente, di certo il fenomeno continua a rappresentare un problema che autorità e forze dell’ordine cercano di contrastare seppur in un mare di irregolarità legate più in generale alle pratiche dei servizi abitativi che generano disagi ai cittadini per bene. A Limbiate, l’attenzione del comando di Polizia locale rimane alta e solo ad aprile i controlli effettuati nell’ambito di specifiche attività di indagine hanno portato anche ad accertare la presenza di extracomunitari alloggiati senza dichiarazione di ospitalità. Al proprietario sono stati elevati 10 verbali amministrativi da mille euro ciascuno.