Limbiate: ospita stranieri senza dichiararlo, multa da 10mila euro al padrone di casa

Quartieri Pinzano e Villaggio Giovi: gli agenti di Polizia locale accertano la presenza di extracomunitari alloggiati senza dichiarazione di ospitalità. Al padrone di casa elevata una multa di 10mila euro. Proseguono i controlli da parte della Polizia locale guidata dal comandante Pasquale Tardi sulla regolarità alloggiativa di locali dati in locazione ad extracomunitari senza alcun titolo o con mancanza di contratti di affitto, ma soprattutto in assenza di dichiarazioni di ospitalità.

Limbiate, maxi multa al padrone di casa da parte della polizia locale

Ed è proprio in ordine a quest’ultima situazione che gli agenti in settimana hanno accertato l’ennesima irregolarità. I controlli che si sono concentrati su due immobili distinti hanno portato gli agenti ad identificare all’interno degli stessi la presenza di 10 extracomunitari, tutti regolari con relativo permesso di soggiorno. Qualcosa però mancava, ovvero la dichiarazione di ospitalità. Secondo la normativa infatti, chiunque ospita o fornisce alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l’obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza.

Limbiate, maxi multa al padrone di casa: dieci verbali da mille euro l’uno

In caso di violazione si applica una sanzione amministrativa che comporta il pagamento di una somma che va da 160 euro sino a 1.100 euro. La comunicazione scritta comprende, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.

Gli agenti hanno quindi proceduto nei confronti del padrone di casa con l’emissione di 10 verbali amministrativi da mille euro ciascuno. Contestualmente è partita la segnalazione agli uffici comunali per la contestazione del mancato pagamento dei tributi comunali come la tassa rifiuti.