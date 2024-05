Arcore: raccolte 1.500 confezioni di farmaci, missione riuscita per padre Corrado Spada in Perù

Ad Arcore l’operazione di raccolta farmaci per padre Corrado è terminata ed è stata un successo: la comunità è riuscita a raccogliere circa millecinquecento confezioni tra farmaci e presidi farmaceutici da inviare in Perù al sacerdote arcorese.

Arcore: raccolti 1.500 farmaci per padre Corrado Spada, il progetto di un ambulatorio sulle Ande

Poco più di un mese fa, infatti, don Corrado Spada, nato ad Arcore e missionario sulle Ande peruviane dal 2019 (dopo un breve periodo in brasile ed una vita in Perù a Marcarà), si era rivolto ai propri concittadini per rendere possibile la realizzazione di un progetto apparentemente molto semplice, ma realisticamente ambizioso nel contesto peruviano in cui è collocato: quello di creare un piccolo ambulatorio parrocchiale gestito da un’infermiera locale nel villaggio di Huacaybamba.

Huacaybamba, la città dove il sacerdote oggi si trova ad operare, è infatti a 3.200 metri di altitudine sul livello del mare e distante mezza giornata di viaggio (su fuoristrada) dal più vicino ospedale, a Lima (capitale del Perù).

Arcore: raccolti 1.500 farmaci per padre Corrado Spada, risposta generosa dalla comunità

Per questo motivo padre Corrado, nel mese di marzo, si era rivolto ai propri concittadini chiedendo di raccogliere farmaci come antidolorifici, antinfiammatori, antispastici e antibiotici per aprire il presidio in Perù.

«Non ci saremmo mai aspettati una risposta così generosa da parte di tante persone, avendo inizialmente comunicato l’iniziativa tramite un semplice passaparola – hanno fatto sapere gli “amici di padre Corrado”, organizzatori della raccolta – questo passaparola che ha creato una rete inaspettata di contatti e che ha spinto molte persone a organizzarsi autonomamente per creare luoghi di raccolta. Questa generosità ci ha stupito: ci siamo che cosa abbia mosso una persona all’acquisto anche solo di una scatola di Tachipirina. Sicuramente l’affetto per Padre Corrado ha contato molto, ma tale generosità rivela che in noi esiste il bisogno di fare del bene, di rendere felice qualcuno».

Arcore: raccolti 1.500 farmaci per padre Corrado Spada, consegnati all’Operazione Mato Grosso

Oggi i farmaci raccolti sono stati consegnati all’Operazione Mato Grosso, che a breve invierà un container in Perù.

«La scatola di Tachipirina che è passata dalle nostre mani farà un lungo viaggio per mare, attraverserà le Ande fino ad arrivare al piccolo villaggio di padre Corrado – spiegano gli organizzatori della raccolta – per questo dobbiamo ringraziare il parroco don Giandomenico da cui è partita la richiesta, ogni persona che ha donato e chi ha organizzato i punti di raccolta: ambulatori, farmacie, il Punto mamma, la libreria Lo Sciame e non da ultimi, gli Alpini».