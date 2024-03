Arcore, l’appello di padre Corrado Spada: farmaci per un ambulatorio in Perù

Il missionario arcorese padre Corrado Spada cerca aiuto per creare un pronto soccorso in Perù.

Arcore, l’appello di padre Corrado Spada: obiettivo realizzare un piccolo ambulatorio

Dal 2019 nuovamente sulle Ande peruviane dopo un anno in Brasile come assistente del parroco presso la parrocchia di Barra do Garças, nello Stato del Mato Grosso, padre Corrado non è nuovo a progetti ambiziosi che puntano a migliorare la qualità della vita delle comunità nelle quali presta servizio: dopo la missione a Marcarà, dove tra il 2000 e al 2015 dal nulla ha costruito una scuola-officina per la lavorazione del legno, oggi il sacerdote arcorese punta alla realizzazione di un piccolo ambulatorio.

Arcore, l’appello di padre Corrado Spada: il villaggio di Huacaybamba è a mezza giornata da Lima

Il villaggio di Huacaybamba è a 3.200 metri di altitudine e dista mezza giornata di viaggio (su fuoristrada) dal più vicino ospedale, collocato a Lima. Padre Corrado vorrebbe quindi creare un piccolo ambulatorio parrocchiale gestito da un’infermiera e per questo motivo chiede agli arcoresi di raccogliere farmaci quali antidolorifici, antinfiammatori, antispastici e antibiotici da mandare in Perù.

Arcore, l’appello di padre Corrado Spada: i punti raccolta

Per l’iniziativa sono stati allestiti più punti, tra i quali l’ambulatorio medico di via Roma 6, dove la raccolta è attiva tutte le mattine e il punto mamma della Parrocchia Regina del Rosario.