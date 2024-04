Mezzago inaugura la 64esima Sagra dell’Asparago Rosa

Ha aperto ufficialmente i battenti l’attesa 64esima Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago. Sabato 27 aprile la kermesse si è aperta a Palazzo Archinti, dove a fare gli onori di casa ci hanno pensato la presidente della Pro Loco Lydia Viviani e il sindaco Massimiliano Rivabeni. Il primo cittadino dando il benvenuto ai commensali ha voluto ricordare anche i volontari che hanno reso possibile questa festa riconosciuta a livello nazionale e che in questi anni sono scomparsi.

Mezzago inaugura la 64esima Sagra e lo sguardo sul futuro

“Se è importante fare memoria del passato per guardare al futuro – ha chiosato Viviani – è altrettanto importante che per puntare al futuro ci sia speranza e la speranza la danno i volontari delle varie associazioni del territorio”. Molti i sodalizi e le personalità presenti al pranzo che hanno potuto gustare il prodotto tipico delle terre mezzaghesi in tutte le salse dall’antipasto fino al dolce. La kermesse proseguirà con numerose iniziative fino al prossimo 17 maggio in un fitto calendario.