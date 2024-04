Arcore: il Pd chiede lumi su piazza Pertini

“Piazza Pertini: da balera… a parcheggio?” Così il Partito Democratico Arcorese provoca la giunta sul destino della piazza cittadina. Pubblicando le risposte ricevute all’interrogazione avanzata dal consigliere d’opposizione Michele Calloni all’assessore delegato alla riqualificazione della piazza Nicolò Malacrida, il PD scrive: “Nei giorni scorsi il nostro consigliere comunale Michele Calloni ha interrogato l’assessore Malacrida, che detiene la delega a Piazza Pertini, circa il progetto di riqualificazione. L’assessore non deve essersi impegnato molto, perché, dopo aver chiesto al consigliere ulteriori 15 giorni oltre ai 10 previsti dal regolamento, ha risposto con poche righe. Dopo la scusa del PGT ora quella della realizzazione della Casa di Comunità che frenerebbe la riqualificazione. Ma cosa c’entrano la variante di PGT e la realizzazione della Casa di Comunità col progetto di riqualificazione di Piazza Pertini? Qual è la loro intenzione? Quella di trasformare in parcheggio la piazza o cambiarne la destinazione? Tutte scuse per non ammettere i problemi politici di una giunta che sui temi importanti per Arcore non riesce a decidere e continua a tirare a campare.”

Arcore: il Pd e la replica di Malacrida

Le risposte ricevute dal consigliere a fronte delle domande sull’intenzione di procedere o meno verso la riqualifica e sullo stato dei lavori, altro non confermerebbero che il ritiro dei progetti riguardanti la piazza. “Come ribadito nel comunicato stampa di questa amministrazione il progetto è stato momentaneamente ritirato – si legge nella risposta dell’assessore – la futura procedura di scelta del contraente e relativo importo previsto verranno valutati una volta determinati servizi da insediare a San Giuseppe e relativi ai servizi sociosanitari che coinvolgeranno l’area interessata”