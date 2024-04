L’Avis di Sovico spegne 12 candeline

Avis Sovico: festa e riconoscimenti per il 12esimo anniversario di fondazione. Si è ripercorsa la storia dell’associazione di volontariato, ma si è anche voluto gettare nuovi semi per far fruttare futuri obiettivi improntati alla sensibilizzazione della cittadinanza e alla condivisione di eventi ed iniziative sul territorio. Il cammino della sezione di Sovico è stato lastricato di buone e proficue intenzioni che in 12 anni di storia si sono concretizzate in svariati momenti da ricordare. L’occasione è stata nei giorni scorsi il compleanno del gruppo che si è ritrovato con autorità, donatori e simpatizzanti prima in chiesa parrocchiale e poi all’oratorio San Giuseppe di Sovico per un momento conviviale.

L’Avis di Sovico tra volontari e attività

Ricordando le tappe di una presenza locale importante, e chi ha contribuito ieri ed oggi a raggiungere tanti obiettivi, alla presenza del presidente Renzo Scanziani, del direttivo, di don Giuseppe Maggioni e del sindaco di Sovico, Barbara Magni, l’Avis cittadina ha festeggiato la ricorrenza (anche con riconoscimenti) confermando l’impegno a guardare al domani con sempre maggiore slancio, in simbiosi con le realtà associative ed istituzionali del territorio. Non solo donazione del sangue, che comunque rimane il faro dell’attività, ma anche attenzione alle giovani generazioni per coltivare sin da bambini il valore di una missione preziosa.