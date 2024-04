Senza patente e documenti ma con 31 veicoli intestati a un 50enne: denunce e multe per 15mila euro a Limbiate

Intestatario fittizio di 31 veicoli in uso a due cittadini extracomunitari privi di documenti (e il conducente senza patente). Denunciato e multato con una sanzione di oltre 15mila euro. È il curioso episodio venuto alla luce a Limbiate a seguito dei controlli effettuati dagli agenti della Polizia locale nell’ambito dell’attività specifica per la gestione del fenomeno dell’immigrazione.

Senza patente e documenti ma con 31 veicoli intestati a un 50enne: tutto è nato da un controllo stradale

All’inizio del mese, il 10 aprile, gli agenti avevano fermato per un controllo un’auto con a bordo due cittadini extracomunitari risultati privi dei documenti idonei per giustificare la loro presenza sul territorio. L’uomo al volante era anche senza la patente di guida. Sottoposti a foto segnalamenti, gli stessi sono risultati destinatari di diversi provvedimenti di rintraccio, e sono stati quindi denunciati nel rispetto dell’articolo 10 bis del testo unico dell’immigrazione.

Senza patente e documenti ma con 31 veicoli intestati a un 50enne: la scoperta del 50enne di Varese

Ma c’è molto di più. A seguito dei controlli sul veicolo, gli agenti della Locale hanno scoperto che il proprietario era un intestatario fittizio di circa 31 veicoli, tutti in uso ai due cittadini extracomunitari identificati a Limbiate.

Il proprietario è stato quindi convocato al comando di Polizia Locale: si tratta di un 50enne residente a Varese, poi denunciato per falsità ideologica. Al contempo, sono state elevate 31 sanzioni per intestazione fittizia di veicoli (per circa 500 euro a sanzione) e inviata la segnalazione alla Motorizzazione ai fini della radiazione di tutti i veicoli, a seguito della quale si provvederà al sequestro con confisca.