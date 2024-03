Monza: Via Crucis per la prima volta all’ospedale San Gerardo, per celebrare il fondatore

Si svolgerà per la prima volta all’interno dell’ospedale San Gerardo la tradizionale Via Crucis di Monza in occasione del venerdì santo. L’appuntamento è per la sera di venerdì 29 marzo, alle 20.45, in via Pergolesi. L’ingresso per i fedeli è dalla palazzina accoglienza, l’area del cup. Da lì si potranno seguire le indicazioni per il blocco C e D. In mezzo ai due corridoi si aprono gli accessi verso il giardino interno dell’ospedale. Lì si svolgerà, anche in caso di maltempo e di pioggia, la via crucis organizzata per tutto il decanato di Monza (che comprende la città capoluogo, Brugherio e Villasanta).

Monza: Via Crucis per la prima volta all’ospedale San Gerardo, nel giardino guidati dall’arciprete monsignor Provasi

La scelta si inserisce nel solco delle celebrazioni per gli 850 anni di fondazione dell’ospedale e all’interno del programma dell’anno santo dedicato proprio alla figura di san Gerardo dei tintori. «Abbiamo voluto completare l’anno gerardiano con questa via crucis, in un luogo altamente simbolico come l’ospedale», spiega don Riccardo Brena, con don Massimo Pirovano responsabili della parrocchia ospedaliera San Gerardo.

Non ci sarà un percorso come solitamente in occasione della via crucis cittadina. I fedeli saranno chiamati a sostare all’interno del giardino dell’ospedale e qui, guidati dall’arciprete di Monza, monsignor Silvano Provasi, ascolteranno e mediteranno cinque delle stazioni della via crucis.

«Verrà posta l’attenzione sui personaggi che popolano la via crucis oltre a Gesù – spiega don Riccardo -. Ci soffermeremo quindi sulle stazioni che contemplano l’incontro del Signore con le donne di Gerusalemme, con la Veronica, il cireneo e sua madre Maria fino alla crocifissione: tutti i personaggi che accompagnano Gesù lungo la via fino al Calvario».

Monza: Via Crucis per la prima volta all’ospedale San Gerardo, testimonianze di medici e infermieri

Verranno proposte anche testimonianze di medici e infermieri dell’ospedale, che racconteranno dei momenti e delle circostanze in cui hanno incontrato il Signore in corsia. «Abbiamo chiesto a cinque di loro di raccontare una loro esperienza, il momento in cui hanno percepito l’incontro con Gesù nel contatto con i pazienti e le loro famiglie», conclude don Riccardo.

Monza: sabato mattina cammino di preghiera in via Guarenti

Un’altra comunità, quella dei Santi quattro evangelisti, propone un momento di preghiera diverso per la mattina del sabato santo. Il gruppo “Donne all’alba” propone un cammino di preghiera aperto a tutti. L’appuntamento è per sabato 30 marzo, alle 5.30, alla chiesa ortodossa rumena di via Guarenti. «Sarà un cammino fatto di silenzio, ascolto e attesa – spiegano le organizzatrici – Proveremo a cercare Dio nei luoghi della città per giungere alla chiesa di Sant’Alessandro e lì vivere un momento intimo di adorazione della croce».