Monza: le spoglie di San Gerardo per la prima volta all’ospedale che porta il suo nome

Si conclude a Monza all’ospedale che porta il suo nome il pellegrinaggio dell’urna che conserva le spoglie di San Gerardo. Dopo le tappe a Olgiate Comasco, Figino Serenza e Seveso, le spoglie del santo monzese sono attese per sabato 28 ottobre, alle 12.30, all’ospedale San Gerardo. Qui il corpo del compatrono di Monza resterà esposto alla preghiera dei fedeli fino a domenica 29 ottobre.

Monza: le spoglie di San Gerardo all’ospedale nel programma dell’anno gerardiano

Insieme all’urna è atteso l’arrivo anche della mostra itinerante “Sulle rive del Lambro: Gerardo e la sua storia”, che ha seguito il tour del santo in ogni tappa. I pannelli con la storia della vita e delle opere compiute da Gerardo saranno esposti nella Palazzina accoglienza.

«L’iniziativa dell’arrivo delle spoglie del santo rientra nel programma avviato dal consiglio di amministrazione per la valorizzazione culturale dei beni storici e artistici della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori – ha commentato il presidente della Fondazione, Claudio Cogliati – ed è stata valutata positivamente dalla diocesi di Milano in coincidenza della celebrazione dell’anno santo gerardiano, nella ricorrenza dell’850esimo anniversario della fondazione dell’ospedale».

Monza: la storia dell’ospedale San Gerardo, uno dei più antichi d’Italia

Il 19 febbraio 1174, infatti, fu firmata la convenzione tra Gerardo dei Tintori, l’arciprete di Monza e l’amministrazione comunale dell’epoca, un documento che sancì la nascita dell’ospedale dedicato alla cura dei poveri della città.

«Da allora – precisano dal San Gerardo – l’ospedale non si è mai fermato e non ha mai interrotto la sua attività, rappresentando uno degli ospedali più antichi ancora in funzione in Italia. Lo testimonia il recente ingresso dell’ospedale nell’Associazione culturale degli ospedali storici italiani, che comprende solo quindici strutture definite storiche in Italia».

Monza: la traslazione delle spoglie di San Gerardo

La traslazione dell’urna con le sacre spoglie è iniziata il 14 ottobre con la sosta nel cortile della rsa San Pietro a Monza prima dell’arrivo a Olgiate Comasco dove è rimasta fino al 22 ottobre. Proseguono intanto anche gli incontri programmati per quest’anno santo gerardiano. Il prossimo è previsto per il 10 novembre, dal titolo: “Medicina e ospedali ai tempi di Gerardo”.