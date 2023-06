Monza, si apre l’anno di San Gerardo: 6 giugno tra sacro, profano e ciliegie

È una festa di san Gerardo particolare quella di quest’anno. Nel giorno dedicato al patrono monzese prenderà infatti il via ufficialmente l’anno santo gerardiano, promosso dalla parrocchia che custodisce le sacre spoglie del santo. L’appuntamento è per martedì 6 giugno alle 10.30 nella parrocchia di San Gerardo, dove il cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como, presiederà la celebrazione solenne alla presenza delle autorità civili, religiose e militari.

Monza, si apre l’anno di San Gerardo: l’anno giubilare annunciato dall’accensione del cero votivo collettivo

L’apertura ufficiale dell’anno santo sarà annunciata dall’accensione del grande cero votivo, realizzato dai parrocchiani raccogliendo la cera nelle scorse settimane. Un cero decorato da Alessia Cereda con le immagini che ritraggono la storia del santo, e che arderà in chiesa per tutta la durata dell’anno santo. La messa nel giorno della ricorrenza liturgica sarà animata dalla Corale di San Gerardo, così come la messa vigiliare, celebrata lunedì 5 giugno, alle 18.30, dall’arciprete, monsignor Silvano Provasi.

Monza, si apre l’anno di San Gerardo: il programma religioso

Il programma religioso prevede anche la recita delle lodi comunitarie in onore del santo: l’appuntamento è per martedì 6 giugno, dalle 8.30 nella chiesa parrocchiale. E sempre in chiesa sono attesi i bambini, alle 17.30, per un incontro di preghiera dedicato proprio alla figura di san Gerardo. La festa del santo patrono, e primo giorno dell’anno santo a lui dedicato, si chiuderà martedì 6 giugno, alle 18.30, con la tradizionale celebrazione eucaristica concelebrata dai sacerdoti nativi della parrocchia o che a San Gerardo hanno svolto il loro ministero.

Monza, si apre l’anno di San Gerardo: la (nuova) statua del santo torna nel Lambro

Anche la statua del santo, rifatta nuova dallo scultore Matteo Gandini, torna di nuovo nel fiume, proprio sotto il ponte di San Gerardino. I tecnici del Comune nella tarda mattinata di lunedì 5 giugno hanno dato il via libera per l’ancoraggio della statua che resterà dentro il Lambro per tutta la giornata del 6 giugno. Per farlo è stata bloccata la chiusa di San Gerardino, per ridurre la portata dell’acqua in quel punto, scongiurando così un nuovo incidente come era capitato nel 2020 quando il fiume gonfio per un improvviso acquazzone aveva rotto i tiranti e trascinato la statua fino all’oasi di piazza Castello, dove era stata ritrovata praticamente distrutta.

Monza, si apre l’anno di San Gerardo: la sagra popolare

La festa religiosa si unisce ancora una volta con la sagra popolare. Protagoniste assolute della giornata saranno le ciliegie. Sarà possibile trovarle alle bancarelle che saranno allestite per tutta la giornata in via San Gerardo e in largo Esterle.

Monza, si apre l’anno di San Gerardo: la storia delle ciliegie

E per spiegare (per chi ancora non la conoscesse) la storia di san Gerardo e delle ciliegie, il comitato organizzatore dell’anno santo ha realizzato un video dedicato soprattutto ai più giovani, disponibile sul sito della parrocchia e sulla pagina YouTube della parrocchia di San Gerardo.

Attraverso un immaginario dialogo Whatsapp tra Gianni, il sacrista della chiesa, e un amico viene spiegato come il santo abbia portato in dono delle ciliegie a gennaio, come segno di gratitudine verso il sacrestano che gli ha permesso di rimanere in chiesa a pregare tutta notte. Quasi due minuti di botta e risposta (con tanto di emoji) per raccontare perché il delizioso frutto estivo sia legato a san Gerardo.

Monza, si apre l’anno di San Gerardo: frutti protagonisti in via Bergamo

E le ciliegie saranno protagoniste per l’intera giornata anche nei locali di via Bergamo, che proporranno specialità a base di ciliegie, dalle 18 alle 23: dal risotto di ciliegie e stracchino alla crostata, dal carpaccio di manzo con coulis di ciliegie alle crudités di pesce accompagnate dal frutto rosso, e poi cocktail e bubble tea a tema.

Monza, si apre l’anno di San Gerardo: arte e musica all’Oasi di San Gerardino

Arte e musica per celebrare il santo patrono anche all’Oasi di San Gerardino dove da giorni è già sold out lo spettacolo “La bellezza invisibile”. Alle 15 l’artista ElendZyma presenterà la sua installazione “Sospesi” e poi alle 16 visita guidata gratuita nella saletta dei miracoli e alla stessa ora anche il concerto degli allievi del liceo musicale Zucchi. La giornata si chiuderà alle 17 all’Oasi di San Gerardino con la presentazione della mostra del cdi Il Ciliegio, dal titolo “La memoria dei volti”.