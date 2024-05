Monza, la polizia locale denuncia un minorenne in possesso di sostanze stupefacenti

Contrasto alle droghe: denunciato un minorenne per detenzione ai fini di spaccio. Venerdì 10 maggio, intorno alle 17, il Nost, coadiuvato da personale dell’Area Centro, nel corso di un controllo effettuato all’interno dei giardini del Nei, in via Enrico da Monza, ha avvicinato un gruppo di ragazzi seduto sulle scalinate. All’approssimarsi degli operanti, un giovane si è sfilato dal gruppo tentando di allontanarsi. Seguito a piedi per alcune centinaia di metri, è stato intercettato e bloccato da due agenti: al momento del fermo, ha dichiarato di essersi allontanato perché aveva delle sostanze stupefacenti detenute all’interno del suo marsupio.

Polizia locale: effettuata una perquisizione nella casa del classe 2006

Il materiale sottoposto a sequestro

Risultato privo di documenti per la certa identificazione, è stato conseguentemente accompagnato presso la sede del comando in via Marsala. Il minore è stato trovato in possesso di diverse sostanze, tutte confezionate per lo spaccio, quali cocaina, anfetamina, ketamina e hashish. Previa comunicazione al pubblico ministero della Procura del Tribunale per i minorenni di Milano, con la diretta collaborazione dei carabinieri del comando compagnia di Cantù, è stata poi eseguita la perquisizione domiciliare all’abitazione del giovane. Al termine degli atti l’interessato, classe 2006, è stato affidato alla madre in libertà, con denuncia a piede libero per il reato di cui all’articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti.