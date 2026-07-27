Treni: incendio vicino ai binari a Monza, ritardi e cancellazioni

Ritardi e cancellazioni per i treni delle linee che passano per la stazione di Monza a causa di un incendio vicino ai binari. Per l’intervento dei vigili del fuoco la circolazione è stata sospesa con ritardi medi di oltre mezzora e soppressioni sulla direttrice nord-est di Milano.

I mezzi dei vigili del fuoco sul posto

Lo ha spiegato Trenord segnalando le criticità per le linee Milano-Como-Chiasso, Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, Milano-Ponte San Pietro, Albairate-Milano Rogoredo, Como-Milano-Rho, Saronno – Seregno – Milano – AlbairateCoinvolta anche la linea RegioExpress RE80 gestita da Tilo, Milano-Chiasso-Lugano.

L’incendio, per cause in via di accertamento, ha interessato delle sterpaglie a ridosso della linea ferroviaria all’altezza di Monza: sul posto sono intervenute attorno alle 19 squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza con due autopompe. Presente anche il funzionario di guardia. La circolazione dei treni è stata ripristina regolarmente attorno alle 20.