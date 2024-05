Giussano, la Croce Bianca impegnata per celebrare la festa della mamma

Ci sono anche i volontari della Croce Bianca di Giussano tra coloro che non hanno lesinato impegno, per sottolineare a dovere la festa della mamma. Lo provano le iniziative promosse domenica 12 maggio.

Giussano: quattro banchetti nell’arco della giornata

Uno dei banchetti allestiti

In mattinata, il personale dell’associazione ha infatti proposto le sue torte, allestendo banchetti per la distribuzione, a fronte di un’offerta, sulla piazza della chiesa di Paina, in largo Europa a Giussano e nel parcheggio dell’area del laghetto. Nel pomeriggio, invece, l’attività si è concentrata nell’oratorio di Giussano.

Giussano: ottima la risposta della popolazione

I volontari a Paina

Come sempre, la risposta da parte della popolazione è stata tangibile, con tanti cittadini che hanno colto al volo l’opportunità per assicurare alla propria mamma un momento di festa.