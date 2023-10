Le spoglie di San Gerardo lasciano Monza sotto scorta: tutte le tappe del tour del santo

Lascerà Monza per la prima volta in settant’anni l’urna con le spoglie di san Gerardo. La traslazione del santo patrono della città è prevista per sabato 14 ottobre. Per l’occasione è stata preparata una vera e propria scorta su due ruote.

Le spoglie di San Gerardo lasciano Monza sotto scorta: con il Motoclub e gli agenti della polizia locale

Alle 11 il parroco di San Gerardo, don Massimo Gaio, presiederà la liturgia della Parola in chiesa. Poi verso mezzogiorno i tecnici incaricati procederanno al prelievo dell’urna che sarà adagiata in sicurezza dentro un camion specializzato per il trasporto di opere d’arte. Ad accompagnare il percorso del mezzo ci saranno i centauri del Motoclub di Monza insieme a due agenti della Polizia locale in moto. Alle 13.10 è prevista una breve sosta nel cortile della rsa San Pietro, in viale Cesare Battisti, alla presenza degli ospiti e del personale. Qui dovrebbe arrivare anche il sindaco, Paolo Pilotto, che ha assicurato la sua presenza nella prima parte del percorso della traslazione del santo.

Le spoglie di San Gerardo lasciano Monza sotto scorta: scorta dei vigili fino al confine della città, poi direzione Olgiate Comasco

I vigili a bordo delle moto scorteranno il furgone che trasporta l’urna del santo sino al confine di Monza, poi il corteo imboccherà la Statale 36 in direzione di Olgiate Comasco. I motociclisti del Motoclub Monza accompagneranno il tragitto dell’urna fino all’arrivo a Olgiate.

Le spoglie di San Gerardo lasciano Monza sotto scorta: Olgiate, Figino Seregno e Seveso

Qui, nel paese che da oltre otto secoli è profondamente devoto alla memoria del santo monzese, l’urna con le spoglie di Gerardo si fermerà fino al 22 ottobre. Poi il tour dell’urna con le sacre spoglie lascerà Olgiate diretta a Figino Serenza dove resterà ospite della comunità fino al 25 ottobre. L’ultima tappa dell’itinerario si concluderà a Seveso, dove le spoglie del santo resteranno esposte alla devozione dei fedeli dal 26 ottobre fino al 28 ottobre.

Le spoglie di San Gerardo lasciano Monza sotto scorta: il ritorno in città e la prima volta nell’ospedale cittadino

Il 28 ottobre l’urna si rimetterà in viaggio per far ritorno a Monza. Prima di rientrare però nella sua sede abituale nella chiesa parrocchiale, l’urna si fermerà per tre notti nella chiesa parrocchiale dell’ospedale San Gerardo, dove rimarrà dalla sera del 28 ottobre fino al 31 ottobre. Qui i degenti e il personale dell’ospedale potrà fermarsi in preghiera davanti all’urna che per la prima volta entrerà nell’ospedale che porta il nome del patrono. Per la sera del 28 ottobre è prevista una veglia di preghiera con le parrocchie di Monza, e domenica 29 ottobre verrà celebrata una messa solenne alla presenza dell’urna del santo.

Le spoglie di San Gerardo lasciano Monza sotto scorta: un evento eccezionale

La traslazione del corpo di san Gerardo è un evento eccezionale, e si inserisce nel programma di appuntamenti previsti nel calendario dell’anno santo gerardiano. Per conoscere meglio la storia e le opere del santo è stata allestita anche una mostra itinerante dal titolo “Sulle rive del Lambro: Gerardo e la sua storia”, inaugurata l’1 ottobre e che si sposterà a Olgiate, Figino Serenza e Seveso al seguito dell’urna del santo.