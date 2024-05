Giussano, incidente in via Catalani: una donna di 71 anni trasportata in ospedale

Incidente autonomo nella mattinata di domenica 12 maggio a Giussano. Per cause ancora in corso di accertamento, alle 11,45 circa, in via Catalani, una donna di 71 anni ha perso il controllo della vettura che stava conducendo, che ha finito la sua corsa contro un albero sul lato della carreggiata.

Incidente: istituito un senso unico di marcia per facilitare i soccorsi

Un primo piano della vettura incidentata

Dopo l’allarme del 118 in codice giallo, sul posto sono arrivati i carabinieri, un’ambulanza della Croce Bianca di Besana in Brianza ed un’autopompa dei vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Per facilitare lo svolgimento delle operazioni, è stato istituito un senso unico alternato di marcia provvisorio, che ha inevitabilmente rallentato il traffico.

Incidente: l’automobilista trasportata in ospedale in codice verde

I vigili del fuoco al lavoro

La donna protagonista suo malgrado del sinistro alla fine è stata trasportata in ospedale, per gli accertamenti di prassi, in codice verde.