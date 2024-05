Arcore, auto si ribalta in via Belvedere: i vigili del fuoco sul posto per i soccorsi e la messa in sicurezza

Le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza sono intervenute sabato 11 maggio, alle 10.30, per un incidente stradale con ribaltamento, verificatosi in via Belvedere ad Arcore. Il sinistro ha coinvolto una sola autovettura, che si è capovolta sulla carreggiata.

Incidente: soccorsa una donna di 89 anni

Le operazioni di soccorso

Sul posto sono state inviate per i soccorsi e per il ripristino delle condizioni di sicurezza un’autopompa da Vimercate ed una dalla sede centrale di Monza. Ferita una donna di 89 anni, trasportata in codice giallo all’ospedale di Vimercate.