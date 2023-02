Monza: incidente con un mezzo per la raccolta rifiuti, ciclista 40enne in gravi condizioni

Un ciclista 40enne è rimasto gravemente ferito nel primo mattino di martedì 21 febbraio a causa di un incidente stradale, a Monza, con un mezzo per la raccolta dei rifiuti. E’ quanto esposto, dopo i primi rilievi, dal Comando di polizia locale che sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Una pattuglia è intervenuta sul luogo del sinistro, in via Ippolito Nievo, poco dopo le 7, insieme a personale sanitario inviato dal 118 con un’ambulanza e un’automedica. Il ciclista ferito è stato assistito sul posto e quindi trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo.