Scappa da un posto di blocco dei carabinieri di Desio, incidente e fuga nel fiume Seveso

Convulso inseguimento nella mattina di mercoledì sulle strade della Valla del Seveso. Un uomo a bordo di una Hyundai ha saltato un posto di blocco dei carabinieri della Compagnia di Desio e si è lanciato in una fuga ad alta velocità lungo la superstrada Milano-Meda. All’altezza di Barlassina ha deciso di uscire per provare a dileguarsi tra le vie del paese, ma appena fuori dalla rampa di via Marconi si è scontrato frontalmente con un ignaro e incolpevole automobilista che sopraggiungeva da direzione opposta alla guida di una Peugeot che fortunatamente non avrebbe subito gravi ferite.

Le ricerche del fuggitivo da parte dei carabinieri

Barlassina, fuga nel Seveso: in auto trovata della droga

L’incidente a Barlassina, droga trovata nell’auto del fuggitivo

Abbandonata l’auto, ha quindi pensato di darsi alla fuga gettandosi nel vicino letto del fiume Seveso, per poi allontanarsi a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Subito sono state avviate le ricerche da parte delle forze dell’ordine sopraggiunte sul posto. Pare che nella vettura sia stata ritrovata della droga e che possa essere probabilmente questo il motivo della rocambolesca fuga a tutta velocità. In via Marconi sono arrivati mezzi di soccorso e Polizia Locale per gestire la viabilità collassata a causa del grave impatto.