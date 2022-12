Fermato a Brugherio un 24enne in fuga con un’auto rubata

Mercoledì 21 dicembre quando erano circa le 15 una pattuglia della Polizia Locale di Brugherio intimava l’alt a un posto di blocco sito in via Torazza, ad una vettura di marca Toyota. Sorprendentemente, anziché accostare e fermarsi, il conducente dell’auto in questione accelerava tentando la fuga. Gli uomini della pattuglia a questo punto non potevano fare altro che lanciarsi all’inseguimento del fuggiasco. L’uomo, presa la direzione di Monza, percorreva via Lodigiana, poi via Casecca e in seguito via Talamoni, finendo per svoltare in via Tina Magni dove saliva sul marciapiede urtando un muretto di cinta e un palo della segnaletica stradale.

Fermato a Brugherio un 24enne e l’inseguimento con arresto

Questo però non era sufficiente a fermare la corsa della Toyota, che percorreva in senso opposto le vie precedentemente imboccate, speronando l’auto della pattuglia della Polizia Municipale, che nel frattempo era riuscita ad affiancarlo. Cercando una ultima disperata via di fuga, scendeva dal veicolo provando a dileguarsi a piedi, ma inutilmente. Venticinque anni, di nazionalità ucraina e senza fossa dimora, si trovava alla guida di una Toyota che era stata rubata solo poche ore prima, intorno alle 13. Arrestato con l’accusa di ricettazione, danneggiamento, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre che inosservanza delle norme sugli stranieri, veniva piantonato per tutta la notte presso la camera di sicurezza del comando della PL, e il mattino seguente condotto al tribunale di Monza e processato per direttissima. Il giudice pronunciava per lui una sentenza di condanna a un anno di reclusione e al pagamento di una multa di 400 euro ma, benché già noto alle forze dell’ordine per altri reati simili, il magistrato ordinava la sospensione dell’esecuzione della pena.