Meda, auto sospetta per furti in appartamento: inseguimento in via Tre Venezie

Inseguimento domenica 29 gennaio attorno alle 18.30 dei carabinieri della locale stazione dell’Arma a Meda, in via Tre Venezie. I militari hanno incrociato una Ford Focus con all’interno quattro persone: una vettura, dicono dall’Arma: “del tutto corrispondente a quella che era stata segnalata da alcuni cittadini proprio in relazione alla presenza in zona di “topi d’appartamento””. I carabinieri hanno invertito immediatamente il senso di marcia per procedere a controlli ma, alla vista della gazzella, la Focus ha accelerato improvvisamente intraprendendo una pericolosa e spericolata fuga.

Meda, auto in fuga: un uomo fermato e denunciato perché irregolare in Italia

Imboccato un vicolo cieco i quattro occupanti hanno proseguito la fuga a piedi scavalcando il muro di cinta di un’azienda. Uno dei fuggitivi è rimasto incastrato ed è stato bloccato dai militari. Portato in caserma per gli accertamenti del caso, l’uomo, un albanese 31enne, domiciliato a Baranzate, incensurato, disoccupato, irregolare sul territorio nazionale, è stato foto-segnalato e denunciato in relazione alla violazione della legge sull’immigrazione. Sulla Focus, “regolarmente intestata a un connazionale del 31enne, incensurato” dicono i carabinieri, sono in corso accertamenti.