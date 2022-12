Seregno: trenta famiglie di San Carlo chiedono un lampione in strada

D’accordo il risparmio energetico, ma che una trentina di famiglie residenti nel quartiere San Carlo a Seregno siano ancora senza un lampione dell’illuminazione pubblica nella loro via e debbano rincasare al buio è sicuramente troppo.

Seregno: strada di San Carlo senza un lampione, “chiesto dal 2010”

“Dal 2010 attraverso il nostro amministratore di condomino Renato Greca – ha spiegato Gerico Guarnacia – abbiamo chiesto a Rete + di posizionare dei pali dell’illuminazione perché la nostra via è completamente al buio e soprattutto in questi mesi invernali non è proprio il massimo rientrare a casa così. Ma nessuna riposta è giunta al proposito e allora, visti anche i recenti furti avvenuti in più appartamenti ai numeri civici 90, 92 e 94 a di via San Carlo una piccola traversa che confine con l’area della chiesa parrocchiale della più importante via San Carlo da cui ne deriva il nome, abbiamo deciso portare all’attenzione generale il problema. In fondo credo che ne abbiamo diritto visto che siamo cittadini seregnesi e regolarmente paghiamo anche noi le tasse”.

Seregno, strada di San Carlo senza un lampione: parla l’amministratore

“Nella mia corrispondenza con l’ente preposto – ha aggiunto l’amministratore Greca – ci sono diverse richieste di intervento rimaste, ancora ad oggi, sempre lettera morta. Dispiace perché questa stretta stradina ad elle è stata illuminata di recente nel primo tratto quello che confina con l’area della chiesa parrocchiale, ma appena si volta l’angolo di ci sono trecento metri di strada completamente al buio e se non si vuol far incorrere ai residenti spiacevoli incontro o sorprese è necessario che le pubbliche autorità prendano posizione al più presto e intervengano a posizionare finalmente almeno tre pali della luce”.

Seregno, strada di San Carlo senza un lampione: “Da poco luce solo nel primo tratto”

E poi: “Solo ultimamente il primo tratto del nostro sentiero di via che era di nostra proprietà ed è stato ceduto al comune dopo aver ricevuto il permesso di costruire i tre edifici, i pali della luce illuminano nell’ora fissata per tutte le altre arterie della città, prima era a discrezione del parroco perché sembrava che quei pali fossero di sua proprietà e che era la parrocchia ad assolvere la spesa dell’energia elettrica”.

Riusciranno le trenta e più famiglie di via San Carlo a veder esaudito un loro diritto nell’anno alle porte?