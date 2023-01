Con l’app vede i ladri in casa a Limbiate, dà l’allarme e li insegue: arresto a Paderno

Si è concluso a Paderno Dugnano, all’altezza del Villaggio Ambrosiano, l’inseguimento che sabato ha condotto in manette un cittadino albanese, 43enne senza fissa dimora pregiudicato per reati contro il patrimonio per il reato di tentata rapina. È stato anche denunciato in stato di libertà per ricettazione, porto abusivo di arma da taglio e violazione delle norme sull’immigrazione.

Con l’app vede i ladri in casa a Limbiate, dà l’allarme e li insegue: vittima un uomo di 33 anni

L’inseguimento aveva avuto inizio a Limbiate quando un cittadino si era accorto che qualcuno stava tentando di svuotargli l’abitazione. Un 33enne di Limbiate si è accorto con il sistema di allarme collegato al proprio cellulare che ignoti si erano introdotti all’interno della sua abitazione di via Roma, il tutto mentre si trovava in compagnia di alcuni amici in giro per il paese. Ha chiamato immediatamente il 112 e con i suoi due amici è tornato a casa.

Carabinieri inseguimento Limbiate Paderno Dugnano

Con l’app vede i ladri in casa a Limbiate, dà l’allarme e li insegue: nell’abitazione quattro persone, poi scappate su una Audi coupé

Nella abitazione, i tre hanno sorpreso quattro soggetti, due già all’interno di un magazzino a lato dell’abitazione, che si sono immediatamente messi in fuga a bordo di un’autovettura Audi RS5 coupé. La vittima, a bordo della propria macchina ha tentato di impedire la fuga ponendosi davanti al veicolo dei fuggitivi che però sono riusciti a fare retromarcia, investendo con una delle ruote il piede destro del 35enne, fuggendo subito dopo in direzione di Paderno.

Con l’app vede i ladri in casa a Limbiate, dà l’allarme e li insegue: a Paderno lo speronamento della vittima

A Paderno Dugnano, all’altezza dell’incrocio della SS35 dei Giovi con via Nazario Sauro, l’Audi ha speronato il veicolo della vittima in frenata. A questo punto i fuggitivi si sono dati alla fuga a piedi, rincorsi dalla vittima e dai militari della Tenenza di Paderno Dugnano, che intanto avevano raggiunto il veicolo. I carabinieri sono riusciti a raggiungere e bloccare uno dei malviventi, identificato con un 43enne albanese sul territorio italiano senza fissa dimora, pregiudicato per reati contro il patrimonio. Dagli approfondimenti successivi è emerso che la Audi era stata rubata a Segrate e le targhe erano state sostituite con altrettante trafugate a Cologno Monzese nella stessa giornata di sabato.