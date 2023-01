Arrestato un pluripregiudicato a Seregno “Sono condannato perché ho i genitori calabresi”

I carabinieri della Compagnia di Seregno hanno arrestato un piemontese pluripregiudicato per associazione a delinquere, traffico internazionale di stupefacenti, ricettazione, estorsione e rapina nei confronti del quale è appena giunta la condanna definitiva a 7 anni di reclusione per concorso continuato nei reati di estorsione e rapina commessi tra il 2011 e il 2013 in Lombardia con l’aggravante di aver utilizzato il metodo mafioso. L’uomo, un 49enne coniugato, piemontese ma con famiglia di origini calabresi, operatore socio-sanitario, è stato rintracciato nella sua abitazione di Seregno dove viveva con la moglie e i due figli adolescenti.

Arrestato un pluripregiudicato a Seregno e il trasferimento in carcere

L’uomo, che davanti ai militari non ha opposto resistenza, alla vista delle divise dell’Arma ha esclamato a sua discolpa «Io mi trovo condannato perché i miei genitori sono calabresi». Dopo aver portato l’arrestato condotto negli uffici della caserma di Seregno, terminato l’adempimento delle attività previste, i carabinieri lo hanno condotto nella casa circondariale di Monza dove sconterà la pena appena inflitta.