Paura ad Arcore per un ubriaco che lancia oggetti al ristorante e prende a calci le auto in mezzo alla strada

Nottata di paura in via Gilera ad Arcore. Attimi di panico nella serata di domenica 22 gennaio ad Arcore, in via Gilera all’altezza del bistrot-pizzeria “Decimo”. Verso l’ora di cena un uomo 27enne dopo qualche bicchiere di troppo ha scatenato il panico tra passanti, residenti della zona e clienti dell’esercizio, dapprima lanciando oggetti all’interno del ristorante, poi camminando in mezzo alla strada e assalendo verbalmente i conducenti che si fermavano per non investirlo, sferrando anche pugni e calci alle autovetture.

Paura ad Arcore per un ubriaco che lancia oggetti al ristorante e le voci dei presenti

“Ero in macchina e ho visto questa persona in mezzo alla strada che fermava tutte le auto e minacciava i conducenti urlando. Quando le macchine non si fermavano, ma si spostavano cercando di evitarlo, tirava calci e pugni alle carrozzerie – racconta una testimone – Mi sono chiusa in macchina, ero terrorizzata dal fatto che fermasse anche me”. L’uomo, un giovane adulto di etnia africana, arrivato con il treno da Lecco, aveva con sé delle borse piene di oggetti, che in un momento di follia ha iniziato a scagliare all’interno della pizzeria. “È sbucato dal nulla – continua un’altra testimone che al momento dei fatti si trovava all’interno del bistrot-pizzeria – quando è entrato al ristorante la prima cosa che ho notato è stata il braccialetto bianco che aveva al polso, come quelli che mettono all’ospedale, non sembrava molto registrato, ho pensato fosse scappato da qualche struttura. I proprietari lo hanno cacciato e lui è tornato con un pezzo di legno raccolto dal parcheggio”. L’uomo ha iniziato a sbattere violentemente sulle vetrine dell’esercizio con l’arnese, spaventando i clienti, poi a picchiarlo sulle carrozzerie delle macchine in strada terrorizzando i passanti.

Paura ad Arcore per un ubriaco che lancia oggetti al ristorante e arrivano i carabinieri

Le urla erano talmente forti da far affacciare alle finestre gli inquilini della zona preoccupati. Fortunatamente, a porre fine al delirio dell’uomo è stato il tempestivo arrivo delle forze dell’ordine, chiamate dai proprietari bistrot-pizzeria Decimo, giunte in via Gilera verso le 21.15. Dopo una ventina di minuti circa dall’inizio del terrore, i carabinieri di Arcore, hanno fermato l’uomo mentre vagava sul marciapiede davanti alla Farmacia Gilera. L’azione delle forze armate tuttavia è durata parecchi minuti, poiché l’uomo, pareva trovarsi in stato confusionale. La condizione agitata e confusa del protagonista della triste vicenda hanno quindi reso necessario l’intervento dei soccorsi dell’AVPS (Associazione Volontari Pronto Soccorso) di Vimercate, che hanno cercato di calmare l’uomo prima di poterlo portare via in codice verde al pronto soccorso di Vimercate.