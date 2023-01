Renate, finisce fuori strada: tre feriti, donna incastrata nell’auto, è gravissima

Una donna di 73 anni è stata soccorsa in codice rosso e trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza in gravissime condizioni dopo un incidente stradale accaduto nella mattinata di sabato 21 gennaio a Renate. Il sinistro è accaduto attorno alle 10 all’incrocio tra via Cavour e via Umberto I: secondo quanto finora ricostruito, un 73enne di Limbiate al volante di una Opel Antara con a bordo la moglie coetanea e la figlia 45enne per cause al vaglio avrebbe perso il controllo.

Renate, auto fuori strada e capottata: donna incastrata nell’abitacolo, soccorsa in codice rosso

L’auto è uscita di strada finendo contro il marciapiede e un palo della segnaletica stradale. Scattato l’allarme sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri della stazione di Verano Brianza e la Polizia locale di Veduggio-Renate che ha in carico il sinistro. Sul posto, insieme a mezzi inviati dal 118, anche l’elisoccorso, i vigili del fuoco, intervenuti per agevolare la fuoriuscita dalla vettura delle persone coinvolte.

Renate, incidente: il conducente e la figlia soccorsi in codice giallo

Le squadre hanno collaborato con il personale sanitario presente per il soccorso del conducente e dei due passeggeri, e hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura e del luogo del sinistro. Sono state inviate l’autopompa del distaccamento di Seregno, l’autopompa del distaccamento di Carate e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone. La più grave è risultata la moglie del conducente, rimasta incastrata nell’abitacolo, trasportata in ambulanza in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza in gravissime condizioni. L’uomo e la figlia sono stati trasportati in ambulanza in codice giallo all’ospedale di Lecco.