Strada chiusa un’ora per incidente, traffico in tilt tra Villasanta e Arcore

Traffico in tilt nel pomeriggio di venerdì 20 gennaio sulle strade tra Arcore e Villasanta a causa di un incidente avvenuto poco prima delle 16 all’altezza del cavalcavavia sulla provinciale La Santa. Coinvolti un’auto e un mezzo pesante, soccorso un uomo di 56 anni trasportato in codice giallo in ospedale per gli accertamenti in seguito a una botta alla testa.

Traffico in tilt tra Villasanta e Arcore: incidente tra un’auto e un camion

La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale di Villasanta intervenuta in via Matteucci: i due mezzi viaggiavano in direzioni opposte e uno dei due, a quanto sembra l’auto, avrebbe allargato troppo verso il centro della carreggiata sfiorando l’altro con una ruota.

Alla fine c’è stata la conta dei danni e del traffico. La polizia locale villasantese sul posto con due agenti ha dovuto chiudere la carreggiata per permettere i soccorsi, i rilievi e l’intervento del carroattrezzi.

Traffico in tilt tra Villasanta e Arcore: strada chiusa per un’ora

Questo ha mandato in tilt il traffico nella zona con lunghe code fino ad Arcore in zona stazione e nelle direzioni per Lesmo e Vimercate. La chiusura si è prolungata per circa un’ora e solo dopo la viabilità ha ripreso un ritorno alla normalità.