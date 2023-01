Lissone: perde il controllo dell’auto e si ribalta, un ferito e code

Un’auto ribaltata e strada chiusa a Lissone nella serata di martedì 17 gennaio. È successo poco dopo le 19.30 in via Matteotti: un uomo di 76 anni ha perso il controllo della macchina, apparentemente facendo tutto da solo, e si è ribaltato. Sul posto sono stati inviati ambulanza, carabinieri e vigili del fuoco. All’arrivo dei soccorritori l’uomo era già riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo.

Incidente Lissone Incidente Lissone

Lissone: perde il controllo dell’auto e si ribalta, in ospedale in codice verde

I vigili del fuoco da Lissone si sono occupati della messa in sicurezza della vettura. Via chiusa al traffico con code e auto costrette a fare inversione di marcia. L’uomo è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza per accertamenti.