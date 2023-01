Arrestato un pusher a Monza con 600 grammi di cocaina e 4000 euro in contanti

Arrestato uno spacciatore a Monza con 600 grammi di cocaina e 4000 euro in contanti. Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte dei residenti di un condominio a Monza che lamentavano dei movimenti sospetti nella zona del seminterrato, gli uomini dell’Arma hanno organizzato un blitz, sorprendendo il 50enne all’interno di una delle cantine, intento a maneggiare un sacchetto che, alla vista dei militari, faceva cadere per terra. Al suo interno, i Carabinieri hanno rinvenuto complessivamente 614 grammi di cocaina, la gran parte già suddivisa in dosi da 5 grammi l’una. Sulla sua persona, inoltre, è stata rinvenuta la somma in contante di 500 euro.

Arrestato un pusher a Monza con 4000 euro in casa

L’estensione della perquisizione al domicilio dell’indagato, ha inoltre permesso di rinvenire ulteriori 3500 euro in contanti, suddivisi in banconote da 100, 200 e 500 euro. La somma complessivamente rinvenuta, anche alla luce dello stato di disoccupazione di fatto del soggetto, è stata ritenuta provento dell’attività di spaccio e, quindi, sottoposta a sequestro. Al termine delle operazioni, pertanto, i Carabinieri della Compagnia di Monza hanno dichiarato in stato di arresto l’indagato, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti– Lo stesso, al termine delle formalità, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Monza, a disposizione dei giudici.