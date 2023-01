La fuga in contromano sulla Monza-Saronno e i fari spenti: lui scappa, arrestata la passeggera

La fuga in contromano in auto all’alt della Polizia stradale di Monza e Brianza e poi i fari spenti per riuscire a sfruttare il buio e darsi alla macchia a piedi. E’ ricercato il conducente di una Ford Fiesta che nella serata dell’1 gennaio ha “saltato” un posto di controllo sulla Monza-Saronno, SP 527. Alla vista degli agenti con la paletta alzata l’automobilista ha accelerato. Ne è scaturito un inseguimento ad alta velocità e caratterizzato da pericolose manovre, anche contromano, finché non ha raggiunto una pista ciclabile, ha spento i fari ed è fuggito a piedi tra la vegetazione. Si tratterebbe di un uomo di etnia straniera.

Arrestata la passeggera, una brianzola: nell’auto 30 grammi di droga

​Ma non viaggiava da solo: nella vettura gli agenti hanno individuato una donna italiana residente nella Provincia di Monza già nota per droga.​ ​I poliziotti, insospettiti dalla fuga e trovando a bordo alcuni strumenti per consumare stupefacenti hanno effettuato una perquisizione individuando all’interno della portiera del veicolo lato guida, un sacchetto con circa 20 dosi di cocaina e oppiacei per poco meno di 30 grammi. La sostanza è stata sottoposta a sequestro insieme a numerosi cacciaviti, forse usati per effettuare effrazioni. ​La donna ha dichiarato di essere una assuntrice ma è stata tratta in arresto per la detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente in concorso con il soggetto in fuga.