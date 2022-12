Più arresti e denunce: l’attività 2022 della Polizia di Stato di Monza e Brianza

La prevenzione “paga” anche quando si parla di sicurezza. L’ha voluto sottolineare più volte il questore di Monza e Brianza Marco Odorisio nel presentare i dati della attività 2022 della Polizia di Stato in tutto il territorio provinciale. Una lunga sequenza di numeri quelli che hanno quantificato l’impegno delle donne e degli uomini con la divisa lungo un anno che è stato anche il primo di Odorisio in Brianza, visto che sì insediò il 10 gennaio. A spiccare è soprattutto un +2.000% alla voce persone identificate (16.840) e gli oltre 6.000 veicoli controllati (rispetto ai 909 del 2021).

Polizia di Stato MB: quasi 12mila chiamate al 112

“Un anno nel quale è stato avviato il Piano di controllo coordinato del territorio – spiega il Questore riferendosi al capoluogo – con 1.298 interventi delle Volanti, tre h24 continuative” (oltre a 118 servizi straordinari di vigilanza e prevenzione a Monza e 85 in provincia anche con l’ausilio del Reparto prevenzione crimine). Ma le chiamate al 112 sono state evidentemente molte di più, quasi 12mila, in linea con quelle del 2021, il 10 per cento delle quali ha richiesto l’invio dei poliziotti, in particolare per soccorso pubblico (218), furti (298), liti e lesioni (392) e danneggiamenti (202). Solo 24 volte per rapine.

Polizia di Stato MB: lieve aumento dei furti in abitazione

Le restrizioni Covid hanno determinato l’incremento della attivazione di Codici Rossi durante le convivenze forzate, per l’escalation di liti familiari e tra coppie, e successivamente, con il “liberi tutti” – l’allentamento delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica – e le case tornate vuote per parte della giornata, un ritorno dei “topi d’appartamento”. Nonostante, infatti, il generale calo rispetto al 2021 (si è passati da 504 a 492 denunce complessive per furto), è stato registrato un aumento delle intrusioni in abitazione (da 136 a 164). Delle 1.131 denunce complessive presentate agli uffici della Questura, a segnare più sono le violenze sessuali passate da 6 a 11.

Polizia di Stato MB: 32 arresti della Squadra Mobile

Da record i numeri (1.303 ordinanze) per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni come le partite del Monza e il Gp di Formula 1. La Squadra Mobile ha arrestato 32 persone e eseguito 230 deleghe per Codice Rosso. Inoltre ha sequestrato 10 chili di droga. La Divisione anticrimine ha invece comminato 120 “avvisi orali”, 27 in più del 2021, 99 ripatri con foglio di via obbigatorio e 68 tra D.A.Spo. urbani e sportivi, con questi ultimi passati da 5 del 2021 a 39. L’ufficio minori e vittime vulnerabili ha eseguito 29 ammonimenti complessivi, 57 affidamenti di minori stranieri non accompagnati. Di rilievo anche i 107 interventi per sopralluoghi (+48) della Polizia scientifica.

Polizia di Stato MB: rilasciati 27.724 permessi di soggiorno

Sono 79.472 gli stranieri regolari residenti a Monza e in Brianza con netta prevalenza dei romeni seguiti da marocchini e albanesi: nel 2022 l’ufficio immigrazione ha rilasciato 27.724 permessi di soggiorno (contro i 21.497 del 2021, 33 le revoche, 397 le istanze di protezione internazionale. Tra i provvedimenti amministrativi relativi a stranieri da segnalare l’aumento degli accompagnamenti ai Centri permanenza rimpatri per l’espulsione dall’Italia (+35).

L’intervento del Questore Marco Odorisio

Polizia di Stato MB: passaporto in 5-6 mesi ma i tempi saranno ridotti

E’ nell’ordine dei 5-6 mesi, come specificato da Odorisio, la lista d’attesa per avere un passaporto in via ordinaria: “Con la fine delle restrizioni Covid e la Brexit le richieste sono aumentate e il bacino è molto ampio e dalle innumerevoli esigenze, turistiche e lavorative – dice il Questore – ma in caso di urgenza tutte le istanze sono evase in tempi ristretti, e nessuno ha mai dovuto rinunciare al viaggio all’estero. Con l’iniezione di nuovo personale, che proseguirà – aggiunge Odorisio – i tempi saranno ulteriormente ridotti“.

Polizia Stradale MB: ritirate 668 patenti, raddoppiati gli incidenti mortali

Sul fronte delle “specialità”, la Sezione Polizia Stradale di Monza e Brianza (compresa la sottosezione di Arcore) ha controllato 15.499 persone e 12.901 veicoli, ritirato 668 patenti, comminato 467 sanzioni per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, 19 per guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope, riscontrato 8234 violazioni del Codice della Strade e soccorso 2431 automobilisti in difficoltà. Da registrare nel 2022 un calo degli incidenti stradali (da 861 a 846) ma raddoppiati (4) quelli mortali. Il Posto Polizia Ferroviaria di Monza ha controllato 27.015 persone e scortato 902 treni.

Il Questore: “La Brianza ha un tessuto sano resistente alla illegalità”

Il Questore ha ribadito come la Brianza abbia: “un tessuto sano e resistente alla illegalità” è ha voluto ringraziare i cittadini “prime sentinelle”, tutte le forze dell’ordine del territorio e le donne e gli uomini della Questura che svolgono anche i lavori meno visibili ma non per questo meno preziosi. Ha anche voluto rimarcare che il territorio non ha presenze strutturate di “baby gang” ma esiste comunque una devianza, acuita dal periodo di lockdown e di dad scolastica: “che stiamo affrontando con scuole e famiglie“.