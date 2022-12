Monza: occupano una casa e mandano tre poliziotti all’ospedale, arrestati

Hanno occupato un appartamento nel giorno di Natale, sono stati arrestati dalla polizia per violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale, hanno mandato tre poliziotti all’ospedale. È successo in via Montelungo a Monza, la chiamata era arrivata ai centralini dal proprietario dello stabile per denunciare la presenza di una persona abusiva all’interno di uno dei sei appartamenti.

Monza: occupano una casa e mandano tre poliziotti all’ospedale, è successo in via Montelungo

Agli agenti intervenuti sul posto non è servito molto per inquadrare la situazione: la serratura era stata scassinata, un elettrodomestico contro la porta avrebbe dovuto rendere difficoltoso l’accesso. All’interno due uomini marocchini che hanno aggredito i poliziotti: prima uno, con la minaccia di una bottiglia rotta; nell’altra stanza il compare che li ha colpiti con una pinza di metallo poi sequestrata insieme a un cacciavite di diciotto centimetri tenuto in un marsupio.

I tre agenti hanno dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso del San Gerardo, dimessi con prognosi di 20 (sospetta frattura dello scafoide) e 10 giorni.

Monza: occupano una casa e mandano tre poliziotti all’ospedale, i due identificati

I due abusivi sono stati quindi arrestati e identificati negli uffici della Questura: il primo, originario del Marocco, 22 anni e senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti per reati di droga e immigrazione. A suo carico è emerso già un ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Questore, per la cui inosservanza è stato deferito in stato di libertà.

Il secondo, connazionale di 23 anni, è risultato incensurato, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale; quindi deferito in stato di libertà per il reato di soggiorno illegale. I due sono stati denunciati per il reato di violazione di domicilio.

Arrestati, per loro è stato attivato l’Ufficio immigrazione per l’adozione di provvedimenti per la permanenza sul territorio nazionale.