Monza, un’auto contro la vetrina del bar: ferito un sessantenne

Un’auto è finita contro la vetrina di un bar, a Monza, e un sessantenne che si trovava nel locale è rimasto lievemente ferito domenica 19 febbraio attorno alle 19, in via Lecco. A causa di uno scontro con un’altra auto la vettura ha terminato la sua corsa contro la vetrina del locale, sfondandola e facendo cadere a terra degli arredi. L’avventore, residente a Monza, è rimasto lievemente ferito e, come un occupante della vettura, è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Gerardo per accertamenti. L’incidente è accaduto all’altezza dell’incrocio con via Baracca.

L’auto finita contro la vetrina in via Lecco a Monza

Monza, dopo uno scontro un’auto finisce nel bar: sul posto la polizia locale

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale, intervenuta sul posto insieme a personale di soccorso inviato dal 118, due vetture, una Lancia Y e una Toyota Yaris, si sono scontrate “frontalmente lateralmente” e la prima, guidata da un 18enne, è finita contro la vetrina. A bordo dell’auto anche un coetaneo e una ragazza di 17 anni. Di 21 anni invece il conducente della Yaris, illeso. Nessuno dei coinvolti sarebbe stato sotto l’effetto di alcol o droghe. La dinamica esatta dello scontro e le eventuali responsabilità sono al vaglio degli agenti intervenuti.