Investita da un tir mentre accompagna il nipote a scuola, tragedia a Casatenovo

Tragedia a Casatenovo, nella zona tra Campofiorenzo e Rogoredo poco oltre il confine con Camparada, nella mattina di lunedì 9 gennaio: una donna di 73 anni è morta investita da un camion mentre stava accompagnando il nipote a scuola.

Investita da un tir mentre accompagna il nipote a scuola, incidente sulla provinciale Sp 51

È successo poco prima delle 8.30 sulla Sp 51, la Santa che sale da Vimercate, all’altezza di via San Gaetano. La donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, l’autista del mezzo pesante impegnato in una svolta non avrebbe fatto in tempo a frenare: Carla Viganò avrebbe fatto da scudo al bambino di otto anni, rimasto illeso e poi preso in custodia da alcuni volontari.

Investita da un tir mentre accompagna il nipote a scuola, intervenuto l’elisoccorso

Inutile l’intervento dei soccorsi con ambulanza e elicottero da Como. In stato di shock l’autista del camion, un mezzo con targa spagnola.