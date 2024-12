Cuccioli abbandonati a Lissone e Caponago: si cerca una famiglia per quattro piccoli pitbull

Lord e Byron “pastorini” abbandonati e (fortunatamente) già adottati, Kimberly, Hazel, Madison (femminucce) e Mckenzie (maschietto), piccoli di pitbull, attendono invece una famiglia. Si trovano nel canile Enpa di Monza, in via San Damiano 21 e sono arrivati piccolissimi dopo essere stati lasciati per strada, al freddo, rischiando la vita per il freddo. I primi sono due meravigliosi cuccioli maschi di simil pastore tedesco di circa tre mesi trovati vaganti e senza microchip a Lissone. “Fortunatamente sono arrivati in buone condizioni di salute e finito l’iter sanitario, microchippatura, sverminazione e vaccinazione sono già stati prenotati da due famiglie” fanno sapere dal canile monzese.

Monza, i cuccioli di pitbull abbandonati in uno scatola, due passanti li portano all’Enpa

I piccoli di pitbull sono invece stati ritrovati a Caponago, abbandonati in uno scatolone di cartone in un campo e fortunatamente subito soccorsi da due passanti che hanno fatto in modo che arrivassero in via San Damiano. Hanno circa due mesi, saranno una futura taglia media: “E’ doveroso ricordare che i pitbull sono cani molto impegnativi e che hanno bisogno di padroni esperti e responsabili che li accompagnino per tutta la durata della loro vita – dicono da Enpa Monza – Le feste sono alle porte e ci auguriamo che tutti questi splendidi cuccioli possano trascorrerle a casa e circondati dall’amore delle loro nuove famiglie. Questi cuccioli saranno adottabili solo in Lombardia, per permetterci di monitorarne a distanza la crescita e dare supporto alle famiglie adottanti in caso ce ne fosse bisogno”. Chi fosse interessato può potete scrivere una mail a canile@enpamonza.it e prendere appuntamento per venire a conoscerli o in alternativa chiamare tutti i pomeriggi in canile dalle 14.30 alle 17.30 e parlare con un operatore ENPA Monza allo 039-835623

Un cucciolo sotto l’albero di Natale? Meglio di no, sia una scelta consapevole

L’associazione dà infine un consiglio a proposito della eventualità di regalare un animale per Natale: “è una scelta di cuore ma dev’essere fatta consapevolmente in modo che sia davvero per sempre – spiegano – Il consiglio di ENPA quindi è quello di non regalare animali a Natale, tanto più se si tratta di un cucciolo. Se desiderate un nuovo amico potete andare con tutta la famiglia a sceglierne uno in un rifugio, dove troverete pelosi di tutte le età e di tutte le taglie, pronti a darvi gioia e calore – non solo a Natale ma per tutta la vita”.