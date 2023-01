Incidente a Macherio, coinvolto un mezzo pesante: ferita una donna di trent’anni

Una donna di trent’anni è stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo dopo essere rimasta ferita in un incidente stradale accaduto nella mattinata di lunedì 9 gennaio a Macherio, in via Regina Margherita. Secondo quanto riferito dal Comando provinciale dei vigili del fuoco a scontrarsi, per cause al vaglio dei carabinieri, un’auto e un mezzo pesante.

La scena dell’incidente di Macherio

Incidente a Macherio, sul posto due mezzi dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute l’autopompa della sede centrale di Monza e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone.