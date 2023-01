Caso Marziano: condannato a tre anni il camionista che provocò la morte del 15enne concorezzese

Strappato alla vita a 15 anni, in Francia, in un drammatico incidente stradale dove si trovava in vacanza con i genitori e una sorella, a bordo di un camper. Un Tir, quel 2 agosto del 2018, ha travolto quel camper riducendolo in mille pezzi, uccidendo Luca Marziano, concorezzese e lasciando feriti, gravemente, sia i genitori, Alessandro e Manuela Merlini, che la sorella maggiore, Marina.

Caso Marziano: condannato il camionista e tolta la patente

La settimana scorsa è arrivata la sentenza a carico dell’autista del grosso mezzo, un giovane di 28 anni: condanna a tre anni di reclusione, di cui due con la condizionale, e revoca della patente a vita per i mezzi pesanti. Per la famiglia di Luca ancora quel film, drammatico, da rivivere in tutta la sua crudezza. Una condanna, per il responsabile, che certo non potrà alleviare il dolore con il quale, giornalmente, i genitori di Luca hanno imparato a convivere. Ricordandolo, con il suo sorriso e l’amore che sapeva regalare.