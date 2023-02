Migliorano le condizioni dell’81enne investita ad Agrate

Migliorano le condizioni della donna 81enne investita venerdì 3 febbraio ad Agrate sulle strisce pedonali, ricoverata in rianimazione all’ospedale San Gerardo. La signora era stata accompagnata in codice rosso al nosocomio monzese dai sanitari dal momento che l’urto con la Ford guidata da un 60enne residente in paese le aveva causato un trauma cranico.

Agrate: 81enne investita, le verifiche della polizia locale

In base alla gravità dell’incidente sul posto si erano precipitati un‘ambulanza e l’auto medica, oltre alla polizia locale coordinata dal comandante Gioacchino Lorenzo e il suo vice Massimiliano Trisolini per ricostruire la dinamica. Il 60enne che ha travolto la signora tra via Dante e via Gramsci potrebbe rischiare la sospensione della patente di guida per qualche mese.