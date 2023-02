Pedone investito ad Agrate finisce in ospedale in codice rosso

Grave incidente ad Agrate, investita una donna 81enne sulle strisce pedonali in via Dante all’incrocio con via Gramsci finisce in codice rosso in ospedale. Venerdì mattina 3 febbraio la signora agratese è stata travolta da un’auto condotta da un 60enne anch’esso residente in paese che in prossimità del semaforo svoltava verso destra proprio in via Gramsci a pochi passi dal supermercato Unes.

Donna investita ad Agrate e i soccorsi sul posto

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono portati sul posto con un’ambulanza e un’auto medica, oltre alla polizia locale che sta effettuando i rilievi. L’anziana donna è stata curata in loco prima di essere trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Illeso invece l’automobilista.