Muggiò: 13enne in bicicletta investito da un’auto, soccorso in codice giallo

Un ragazzino di 13 anni è stato investito da un’auto nel pomeriggio di venerdì 17 febbraio, attorno alle 16, a Muggiò, in via Europa. Il minore, secondo quanto riferito dalla Polizia locale, intervenuta insieme a un’ambulanza e un’automedica inviate dal 118, stava procedendo in sella a una bicicletta sull’attraversamento pedonale quando, per cause al vaglio, è stato travolto da un’auto condotta da una donna, che procedeva verso Taccona, che dopo il sinistro si è prontamente fermata. Il giovanissimo ciclista, sbalzato a terra, è rimasto ferito ed è stato soccorso in codice giallo.