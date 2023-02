Investito sulle strisce a Camparada, arriva l’elisoccorso

Un uomo investito sulle strisce pedonali a Camparada finisce in ospedale in codice giallo, ma la paura è stata tanta. Venerdì mattina 17 febbraio verso le 9 il 61enne residente in paese stava attraversando sulle righe zebrate in compagnia della moglie su viale Milano all’altezza del bar California Cafè quando è stato travolto da una jeep grigia guidata da un uomo di mezza età residente a Lesmo, che si muoveva in direzione proprio di Lesmo.

Investito sulle strisce a Camparada e l’arrivo dei soccorsi

L’impatto ha fatto salire sul cofano il pedone che ha picchiato la spalla e riportato un taglio in testa. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono portati sul posto in codice rosso con l’elisoccorso, l’ambulanza e l’auto medica oltre alla polizia locale per i rilevamenti di rito. Fortunatamente le condizioni del ferito sono apparse meno gravi del previsto e il 61enne è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza a bordo dell’ambulanza