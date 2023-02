Frontale sulla Monza-Saronno: scontro violento, un ferito lieve

Intervento delicato e anche complicato, quello che ha visto coinvolti il personale dei vigili del fuoco di Monza, la polizia locale di Nova, automedica del 112 e Croce Rossa di Cinisello che alle 18.45 di lunedì sera sono intervenuti sul luogo dell’incidente frontale avvenuto in via Dante, il tratto novese della Monza-Saronno nelle vicinanze del confine territoriale con Muggiò.

Frontale sulla Monza-Saronno: un 44enne bloccato nell’abitacolo

Per cause ancora tutte da accertare, due veicoli in transito sono entrati in collisione violentissima. La macchina che procedeva in direzione est, verso il centro di Nova è stata sbalzata fuori strada sprofondando nel canale di scolo a lato della strada statale. Arrivati sul posto, i soccorritori hanno dovuto pianificare la modalità di intervento, visto che il conducente 44enne si trovava bloccato all’interno dell’abitacolo piegato e infossato su un fianco e con la parte anteriore sinistra della carrozzeria completamente infossata. Alla fine sono stati i pompieri a estrarre il conducente dalla macchina. Per fortuna le sue condizioni fin da subito non hanno destato preoccupazioni ed è stato condotto al San Gerardo di Monza dove è stato medicato dalle ferite superficiali, per essere dimesso nella sera stessa.

Frontale sulla Monza-Saronno: rilievi affidati alla polizia locale

Particolare attenzione da parte della Locale per i rilievi sull’asfalto per capire cosa abbia portato le due macchine, che procedevano in senso contrario una verso Monza e l’altra direzione Varedo, a schiantarsi una contro l’altra. Nessun danno per il conducente della seconda macchina e traffico bloccato lungo il tratto, fino a tarda sera.